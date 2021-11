Oplopende besmettingen ook in West-Brabantse verpleeghuizen. ‘Boosterprik liever vandaag dan morgen’

Pastoor Hans van Geel kraakt harde noot: ‘De kerk is in principe en per slot van rekening slechts een gebouw’

ZUNDERT/RUCPHEN - Het nieuws kwam bij veel gelovigen in Zundert en Rucphen hard aan. Niet elke week meer een zondagse dienst, zelfs niet elke zaterdag. Hoe durft pastoor Hans van Geel dat van ze af te pakken? ,,We kunnen niet anders, het is armoede.”

9 november