Oplichtster haalt geld op voor 'goed doel', wordt aangehouden in Breda

Bittere verwijten verdiepen kloof tussen horeca en wijkraden in Breda

13 februari BREDA - ,,Misschien moeten we een fonds oprichten, zodat we mensen die overlast hebben van onze evenementen een rustig weekeindje kunnen aanbieden. We kunnen ook oordopjes op maat leveren. Of dubbelglas. Wij zijn echt bereid iets te doen.’’