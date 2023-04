Oplichters beroven Prinsenbeekse van al haar pensioengeld: bijna 1 ton kwijt

Groen licht voor windmolens in Oosterhout­se Oranjepol­der: ‘We zitten klem’

OOSTERHOUT - Het besluit is genomen: energiebedrijf Eneco mag in de Oranjepolder in Oosterhout twee megawindturbines met een tiphoogte van 235 meter bouwen. De gemeenteraad stemde dinsdagavond met een meerderheid in. De schok in de omgeving is groot, verzet is onderweg.