Oplappen is nu even de beste optie voor kruispunt Konijnenberg

Dat zei wethouder Boaz Adank (Verkeer, VVD) donderdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Die besprak het voorstel om het kruispunt voor zo’n 2,5 miljoen euro op te knappen en uit te breiden. Sommige fracties vroegen zich af of zo’n investering niet zonde van het geld is. Tenslotte wordt er op het stadskantoor ook al nagedacht over een grootschaliger aanpak van de noordelijke rondweg.

,,Wat als het weer vastloopt? Kunnen we niet beter in een keer de noodzakelijke investering doen?’’ vroeg SP-raadslid Michel Verschuren zich af. Adank zei dat er gesprekken zijn met de provincie en zelfs met Rijkswaterstaat over financiële bijdrages. ,,Maar dat regel je niet op een namiddag’’, aldus de wethouder. Bovendien heeft hij haast: ,,Het is belangrijk dat we in ieder geval de eerste fase van ontwikkeling van het Havenkwartier goed kunnen ontsluiten.’’ Op de lange duur moeten daar zo’n 1200 woningen verrijzen. ,,Het gaat ons niet lukken om binnen twee jaar tot een substantiële investering te komen’’, aldus Adank. Anders gezegd: op de korte termijn kan er alleen maar geld worden gestoken in het opknappen van de bestaande kruising.