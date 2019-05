Opkomst verkiezingen EU in Breda iets hoger dan vorig jaar

Verkiezingen EUBREDA - De stembureaus zijn open en de eerste stemmen voor de Europese verkiezingen zijn uitgebracht. Om 10.00 uur is de opkomst in Breda 5,9 procent. Dat is ietsje hoger dan in 2014, toen op dat tijdstip 5,4 procent van de Bredanaars gestemd had.