'Opknapbeurt Zundertse scholen is onbetaalbaar'

ZUNDERT De bouwkundige staat van de drie basisscholen in Zundert en Klein-Zundert is zo slecht dat SKPOEL, het schoolbestuur voor primair onderwijs in Etten-Leur een fusie met het Zundertse schoolbestuur SPOZ niet aandurft. ,,Het zou ons faillissement betekenen", aldus Jac Verschueren van SKPOEL.

Sinds begin 2015 zijn de twee schoolbesturen in gesprek over een mogelijk samengaan. Op veel vlakken leek dat te gaan lukken. Een bouwkundig onderzoek naar de staat van de gebouwen heeft er nu toe geleid dat de fusieplannen van de baan zijn. Verschueren: ,,De Zundertse scholen zijn te slecht. Om ze te kunnen opknappen zou niet alleen het volledige budget van de SPOZ, maar ook dat van ons nodig zijn." Als dat al toereikend zou zijn.

Zes nullen

Verschueren, die ook het woord voert voor SPOZ, zegt dat is afgesproken dat geen concrete bedragen worden genoemd. ,,Maar reken op bedragen met zes nullen."

Onder SPOZ vallen vijf scholen. Die in Wernhout en Achtmaal zijn in orde. ,,Maar over de Sint Antoniusschool in Klein-Zundert en de Zonnebloem in Zundert was het oordeel bikkelhard. De Sint Annaschool zou nog wel kunnen worden opgelapt. Maar dan nog: ons is verteld dat er eigenlijk maar één goede oplossing is: sloop en vervanging door nieuwbouw." Waarbij de voorkeur uitgaat naar één nieuw gezamenlijke schoolgebouw.

Wat niet helpt is de grote onduidelijkheid over de toekomst van de scholen in Zundert. ,,Dat werkt vertragend." Politiek wordt er al enorm lang gesteggeld over wat er moet gebeuren: drie of twee scholen handhaven of ze alledrie vervangen door één nieuw Integraal Kind Centrum .

Een bureau dat -op verzoek van de raad- was ingehuurd om via een enquête de mening te peilen onder inwoners, haakte dit najaar af. Dit, nadat de gemeenteraad had geëist mee te mogen praten over de vraagstelling. Een nieuw bureau is dinsdag aan de slag gegaan. In februari wordt de uitslag verwacht. Pas daarna kunnen knopen worden doorgehakt.

Verantwoordelijkheid