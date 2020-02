Opknapbeurt voor noordelijke entree Zundert

ZUNDERT - Automobilisten die straks vanuit de richting Rijsbergen via de Bredaseweg de kern Zundert in willen rijden, worden min of meer gedwongen om niet de Molenstraat, maar de randweg te nemen.

Deze week boog de Zundertse politiek zich over een hernieuwd plan voor een opknapbeurt van de noordelijke entree van het dorp. Een eerder ontwerp was al eens in december aan de politici voorgelegd. Maar dat werd, onder meer omdat de wethouder het zelf klimaatvriendelijker wilde maken en nog andere verbeterpunten zag, weer terug gemanoeuvreerd naar de tekentafel.

Inmiddels ligt er een nieuw plan. Eentje dat maakt dat de zojuist voor veel geld opgeknapte Molenstraat een beetje fraai overloopt in de Bredaseweg. En waarin meteen is voorzien in betere aansluitingen op de Meirseweg en de Vincent van Goghstraat.

Veiligheid

Een ontwerp dat niet alleen mooi is, meer plaats biedt aan groen, maar vooral ook bijdraagt aan een betere veiligheid. Een aanpak, die: ,,Nodig is”, verwoordde de VVD het bijvoorbeeld. ,,Nu oogt het overzichtelijk, rommelig en is het onveilig.” Dat laatste met name voor fietsers en voetgangers.

Met de reconstructie, wil Zundert in één moeite door verkeer ontmoedigen om rechtdoor de Molenstraat in te sjezen. Dat gebeurt nu nog te veel. Ook al zijn er bij de reconstructie van de Molenstraat maatregelen getroffen om dat tegen te gaan. Maar nog steeds, zo blijkt uit tellingen: ,,Kiezen veel te veel bestuurders de straat om van A naar B te gaan”, wist wethouder Patrick Kok. CDA’er Gert-Jan Paulussen, die in de Molenstraat een kapperszaak heeft, beaamde dat. ,,Het is nog steeds druk en er wordt nog altijd te hard gereden”

Klinkers

Vandaar: ,,Dat we de entree zo inrichten dat automobilisten het aantrekkelijker vinden om de randweg te nemen, in plaats van de Molenstraat.” Richting Molenstraat zijn immers straks twee kruisingen achter elkaar, mag hooguit dertig kilometer per uur worden gereden en vervangen klinkers het asfalt.