Ophalen grofvuil kan weken duren in Breda, maar containers worden volgens schema geleegd

"Het belangrijkste is nu dat het primaire proces doorgaat, zodat mensen hun containers op de reguliere tijden aan de straat kunnen blijven zetten en dat de ondergrondse containers voor restafval geleegd worden”, zegt wethouder Daan Quaars (VVD, Afvalbeleid).

Ziekmeldingen

De druk op Afvalservice is groot nu, aldus Quaars. Er zijn ook daar de nodige ziekmeldingen (al zijn dat er deze week minder dan vorige week) en ondertussen is het aanbod gestegen. “Vanaf het moment begin vorige week dat mensen gevraagd werd om zo veel mogelijk thuis te blijven, zagen we het aanbod aan grofvuil snel toenemen. Mensen kregen opeens erg de behoefte om op te gaan ruimen”, aldus Quaars.

Capaciteitsprobleem

Een krappere bezetting en veel meer aanbod leiden volgens Quaars onvermijdelijk tot capaciteitsproblemen. “Daarom kiezen we er nu voor om in eerste instantie het primaire proces goed uit te voeren. Het ophalen van grofvuil zal meer tijd kosten. Mensen kunnen wel gewoon naar de milieustraat. Ze zijn daar meer dan welkom. Maar ze zullen ook daar langer moeten wachten. Het is daar drukker dan anders en we hanteren ook daar de richtlijnen van het RIVM waardoor mensen meer afstand moeten bewaren.”

Restafval

De gemeente ziet niet dat er nu meer grofvuil bij de containers voor restafval worden gezet. Al is dat her en der in de stad wel te zien. “Dat is niet meer of minder dan anders. Wel zien we dat mensen vaker zakken met restafval naast de containers zetten, omdat die op dat moment misschien vol zijn. Die mensen willen we vragen of ze even doorlopen naar een andere container of de zak weer even mee naar huis nemen", aldus een woordvoerster.

Wachttijden

De wachttijden voor het laten ophalen van grofvuil variëren per wijk of dorp in de gemeente Breda. Wie op de site van de gemeente grofvuil aanbiedt voor bijvoorbeeld Boeimeer of Bavel ziet dat daar pas medio april tijd voor is. Voor Breda-Noord is dat eind april en in Brabantpark is dat zelfs pas in mei. Overigens kan snoeihout veelal iets sneller opgehaald worden en dat geldt ook voor elektrische apparaten.