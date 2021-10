Opgroeien in de natuur is soms genadeloos

Veilinghal Zundert was voor één avond een ‘stube’ met bierpullen en braadwor­sten

17 oktober ZUNDERT - De zaterdagavond in Zundert stond helemaal in het teken van bierpullen en braadworsten. De veilinghal van CLTV Zundert buiten de dorpskern was omgebouwd voor het Oktoberfest, dat na een jaar afwezigheid weer kon worden gevierd.