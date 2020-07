Opgeruimd Breda haalt in twee weken 80 deelnemers binnen

Het idee is dat iedere deelnemer een straat of deel van een straat schoon houdt. De initiatiefnemers Gert van der Hart en Peter van der List, die al jaren het afval in hun eigen buurt opruimen, streven een dekkend systeem na. Zodat straks heel Breda schoon is.

Zoveel mogelijk Bredanaars overhalen

Het tweetal probeert zoveel mogelijk Bredanaars over te halen om troep op te ruimen. Sinds de Facebookpagina Opgeruimd Breda twee weken geleden de lucht in ging, hebben zich 80 Bredanaars aangemeld.

Quote In een opgeruimde straat of buurt, voel je je prettiger en veiliger.” Peter van der List, Opgeruimd Breda

,,In een opgeruimde straat of buurt, voel je je prettiger en veiliger", zegt Peter van der List. ,,Iedereen bepaalt zelf wanneer en waar hij of zij het zwerfafval weghaalt. De Gemeente Breda stelt hiervoor knijpers en afvalzakringen beschikbaar.”

Digitale kaarten

Opgeruimd Breda, werk nauw samen met natuur- en milieuorganisatie Markant en de Stadsjutters. Markant werkt aan twee digitale kaarten die vanaf september dit jaar door iedereen te raadplegen zijn. Een kaart met informatie over de locaties waar zwerfvuil is aangetroffen en een kaart waarop te zien in welke straten opruimers actief zijn.