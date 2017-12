Openingstijden

columnHet is pak 'm beet zeventien jaar geleden wanneer ik tijdens het klussen een emmer omdraai, er bovenop ga staan, een krak hoor en mezelf terug vind op de grond in een plas verf.

Dat is een probleem. Die emmer hebben we hard nodig. Dus roep ik: ,,Darling we need to buy a bucket." In het Engels. Want het huis waar ik klus, staat in Jeruzalem.

Hoe ik daar nou ben beland, is een heel ander verhaal. Wel een mooi verhaal trouwens. Met liefde en romantiek en zelfs een vleugje seks. Maar daar gaat het hier niet over. Net als het niet gaat over die hele actuele toestand met Trump, Palestijnen, Joden en Peace in the Middle East. Het gaat hier om die emmer.

Emmer

Die emmer plaatste ons namelijk voor probleem. Ik stelde voor een nieuwe te kopen bij Ali. Een Arabisch winkeltje om de hoek dat alles verkocht wat een mens kon bedenken. Maar. ,,Ehm het is vrijdag", kreeg ik te horen. Ik sloeg me voor het hoofd. ,,Vrijdag, dom!", riep ik. De heilige dag van de moslims. Hun winkels waren dicht. Dus riep ik: ,,Joehoe, dan ga ik even naar dat winkeltje ernaast." Maar weer klonk een 'ehm'. Dit keer omdat de zonsondergang was ingezet. Dat betekende dat de sabbat was ingegaan en ook de Joodse winkels inmiddels waren gesloten. Na lang gepuzzel ontdekten we een Ameense zaakje. Hij was christen. Zijn winkel sloot pas zondag.

In Breda willen ze de winkeltijden laten vieren. Elke winkelier mag, als de raad ermee instemt, straks tot 23.00 uur open blijven. Maar dat hoeft niet. Winkeliers mogen gewoon zelf bepalen wanneer ze open zijn.

Israëlische toestanden

Kijk. Dat vind ik niet handig. Zo wordt het een potje. Wie is nou op een bepaald moment wel open en wie niet? Dat is straks volkomen onduidelijk. Ik vrees Israëlische toestanden. Dat je, voor je een emmer kunt kopen, eerst heel veel websites moet doorspitten om te ontdekken waar in je Breda terecht kunt.