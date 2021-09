Openingsfeest Beekse Markt gaat eindelijk door, met onder meer Emma Heesters en Corry Konings

PRINSENBEEK - Rolf Sanchez is er niet bij, maar met Emma Heesters heeft de Stichting Opening Markt Prinsenbeek een prima vervanger gevonden voor het zaterdagavondprogramma. Na drie keer uitstellen kunnen de Bekenaren in het weekend van 22, 23 en 24 oktober eindelijk hun feestje vieren op de vernieuwde Markt.

Al in het vroege voorjaar van 2020 lag de Markt in Prinsenbeek er weer keurig bij. Het werk had bijna een jaar geduurd. Dankzij de herinrichting is het plein nu zowel geschikt als verblijfslocatie (terrassen, waterfontein) als voor parkeren (winkelbezoekers) en evenementen.

De dorpelingen hadden zelf meegedacht over het ontwerp, dus toen de werkzaamheden klaar waren, moest de herinrichting natuurlijk gevierd worden met het hele dorp. Dat zou in april 2020 gaan gebeuren, tijdens een driedaags feestweekend. Maar toen brak corona uit en ging het feest niet door.

Viermaal scheepsrecht

Ook in september 2020 en maart 2021 moest de organisatie vanwege alle nog geldende beperkingen de stekker uit het evenement trekken. Van uitstel kwam echter geen afstel, want in Prinsenbeek geldt indien nodig gewoon viermaal scheepsrecht.

Quote We merken dat het dorp er ook echt zin in heeft, het wordt het eerste goede feest in ruim anderhalf jaar Martijn Meeuwissen

,,We hebben nooit de hoop opgegeven dat het feestweekend uiteindelijk een keer zou doorgaan”, vertelt Martijn Meeuwissen van de Stichting Opening Markt Prinsenbeek. ,,We merken dat het dorp er ook echt zin in heeft, het wordt het eerste goede feest in ruim anderhalf jaar. Dat gevoel van ‘we mogen weer’ is heel fijn.”

Feesttent

De tickets voor de vrijdag- en de zaterdagavond zijn al uitverkocht. Die eerste avond staan onder meer Samantha Steenwijk en Corry Konings in de feesttent. Zaterdag is het de beurt aan Tino Martin, Emma Heesters en MT Bottles.

Voor de zondag worden geen tickets verkocht, dan is de entree gratis. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar in samenwerking met Smartlappenkoor Beekse Smart wordt het een middag voor jong en oud.

Bezoekers moeten rekening wel houden met de geldende coronaregels. Toegang tot de feesttent is alle dagen alleen mogelijk a;s zij (ook) een geldig coronatoegangsbewijs laten zien.