Opening speeltuin Gielis Beijsstraat

Nu ligt er een kunstgrasveldje, met daarop een aantal speeltoestellen. ,,Een beetje saai”, noemt een jongetje het, die bij deze gelegenheid -de opening van het veldje- ander speelgoed prefereert. Bewoonster Ingrid Lagranse is ook niet helemaal in haar nopjes. Het is wel leuk geworden, maar verre van wat beloofd is. ,,We zouden graag nog een vogelnestschommel zien. Er wonen hier ongeveer 45 kinderen in de buurt en we hebben nu twee schommels. Op zo’n vogelnestschommel passen veel meer kinderen.” Ze zamelt handtekeningen in. Van de kinderen zelf en ze wil deze overhandigen aan de gemeente.