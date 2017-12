Opening heemkundemuseum Museum De Rijf in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Anderhalf jaar was eraan gewerkt; een varkensstal werd omgebouwd tot een museum. Zaterdagmiddag was het feestelijke slotstuk van alle inspanningen.

Heemkundekring Op de Beek had een compleet programma in elkaar gezet om de inmiddels derde locatie van Museum De Rijf, aan de Brielsedreef 39A in Prinsenbeek, officieel te openen.

Inspanningen

In een tent op het erf sprak voorzitter Ad van Melis over de inspanningen die de vele vrijwilligers zich hadden getroost en hoe het met donaties was gelukt om weer een compleet nieuw museum op te zetten. ,, Want verhuizen kost bedstro.''



Terwijl de vele gasten vervolgens buiten op het erf het Prinsenbeeks volkslied zongen, arriveerde met paard en wagen de laatste vracht van de verhuizing, met de symbolische sleutel van het museum. Eigenaar Jan Smits opende het hek, met de woorden: ,,De familie Smits laat de heemkundekring niet voor een dichte deur staan. Welkom!''



Terug in de tent blikte Van Melis terug op 21 jaar Heemkundekring Op de Beek. Met Museum De Rijf als mooiste prestatie, noodgedwongen alweer op de derde locatie. ,,Wij wisselen niet zoals andere musea regelmatig van collectie maar van gebouw, weliswaar gedwongen.'' De voorzitter bedankte de vele vrijwilligers, vaklui en donateurs die het nieuwe museum mogelijk hebben gemaakt. De actie 'Rijven voor de Rijf' alleen al was goed voor 9.000 euro.

Volledig scherm Museum de Rijf in Prinsenbeek. © Ine Kleemans

Oorkonde

Speciale waardering was er voor bestuurslid Wijnand Bouman, die de kar van het hele project heeft getrokken. Hij kreeg uit handen van bestuurder Ad Jacobs van Brabants Heem een zilveren draaginsigne en oorkonde.

Wethouder Alfred Arbouw was gevraagd de deur van het museum officieel te openen. Hij sprak zijn respect uit voor alle betrokkenen. ,,Wat hier is gebeurd, is uniek. En te danken aan de enorm sterke sociale structuur in Prinsenbeek.''

In het museum is een prominente plek ingeruimd voor de maquette 'Markt in miniatuur'.