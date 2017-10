Grote openingsweek Breepark opgeschort; brandveiligheid in het geding

Breepark zou komende donderdag 12 oktober met een knallende feestweek officieel openen. Maar het hele feest kan nu niet doorgaan, omdat met name de brandveiligheid niet in orde is. ,,Voorzieningen zijn niet gereed of moeten nog aangepast worden, denk hierbij aan de installaties voor de brandveiligheid (sprinklerinstallatie) en brandwerende wanden'', zegt Depla.

,,Ik realiseer me dat het voor iedereen een teleurstelling is dat er op 12 oktober geen feestweek in het evenementencomplex van Breepark, als openingsweek van het complex. Breepark is een waardevolle aanvulling op de stad daarom betreur ik deze situatie.''

'Enorme teleurstelling'

Breepark betreurt het besluit, zegt het bij monde van algemeen directeur Henry Martens: ,,We keken met het personeel en alle partijen enorm uit naar de opening. De opbouw van het podium was in volle gang en de bars werden al ingericht. Het is een enorme teleurstelling dat we nu geen groen licht krijgen. Maar als de Gemeente vindt dat het de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen, dan hebben we dat te respecteren.''

De organisatie hoopte nog op een optie waarbij enkel de reeds goedgekeurde evenementenhal betrokken zou worden bij de activiteiten. Maar daar zag de gemeente Breda geen brood in.

Depla: ,,Kortgeleden heeft het gemeentebestuur de Nota evenementenbeleid vastgesteld. Hierin staat veiligheid als één van de belangrijkste criteria voor het verlenen van een evenementenvergunning. Veiligheid voor de bezoekers, de medewerkers en de omgeving. Daar zet gemeente in samenwerking met de hulpverleningsorganisaties zwaar op in.''