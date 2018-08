Open tentendag bloemencorso Zundert

Rucphense broer van Danny wil OM niet meer betalen

12:48 RUCPHEN/BREDA - Jack G. uit Rucphen betaalt niets meer aan justitie. Hij kwam in 2013 met het Openbaar Ministerie (OM) overeen dat hij ruim 479.000 euro zou betalen. Dat was in verband met het terugpakken van de criminele winsten die hij zou hebben behaald met 130 kilo cocaïne die in 2011 bij hem in de schuur in Rucphen was gevonden.