Open Panden-route maakt starters warm voor Haagdijk

BREDA - Nog voor dat de Open Panden Route vrijdag van start ging op de Haagdijk in Breda was het initiatief feitelijk al geslaagd. De aankondiging van de route leidde alleen al tot twee verhuringen. Toch waren er nog zeven panden over waar geïnteresseerde (startende) ondernemers vrijdag binnen konden kijken.

Het initiatief van de route komt van de ondernemingsvereniging op de Haagdijk en de Bredase business coach Hans van Agt, die startende ondernemers op weg helpt. Op de Haagdijk staan diverse winkel- en bedrijfspanden leeg, terwijl ondertussen veel starters op zoek zijn naar een locatie, is de gedachte achter de route.

Oudste winkelstraat

"We willen de ondernemers laten proeven van de sfeer van de Haagdijk. Het is de oudste winkelstraat van Breda met veel diversiteit en we zijn blij met iedereen die hier een bijdrage wil leveren," zegt Gaston Creemers van de ondernemingsvereniging en zelf eigenaar van modezaak Jean Bergé op de Haagdijk.

Een kleine dertig mensen hadden zich aangemeld voor de Open Panden Route. Eén van hen is Paul Elzerman, eigenaar van webwinkel Hempi Shop (producten op basis van hennep, zoals kleding, tassen en verzorgingsolie). "Ik werk nu vanaf thuis maar wil er eigenlijk wel graag een fysieke winkel bij hebben, ook omdat ik dan een medewerker kan aantrekken die de zaak even kan over kan nemen als ik er niet ben," verklaart Elzerman zijn interesse.

De Haagdijk is met name interessant voor startende of kleine bedrijven omdat de straat een echt winkelgebied is als aanloopstraat naar het centrum, maar niet de hoge huurprijzen kent van winkelstraten midden in het centrum.

Restaurant

Eén nieuwe ondernemer die onlangs al toegeslagen heeft op de Haagdijk is Samer Mamlouk. Hij is een vluchteling uit Syrië die sinds 4,5 jaar in de Nederland woont. Met hulp van business coach Hans van Agt kwam hij in de straat uit. "Ik heb hier twee panden gehuurd. In een pand begin ik een restaurant en in het andere een patisserie," aldus Mamlouk.