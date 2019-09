Open Monumentendagen Breda: Vier bijzondere tips

Binnenkijken bij monumenten die de rest van het jaar niet, of alleen tegen betaling toegankelijk zijn. Dat kan dit weekend in het centrum van Breda, maar ook in Ulvenhout en Bavel. Tijdens de Open Monumentendagen zetten 42 locaties de deuren wagenwijd open voor publiek.

Niet één maar twee thema’s staan centraal op zaterdag 14 en zondag 15 september in Breda: Vrijheid vieren én De kunst van Bredaas vermaak en vertier. ,,Het kiezen van twee thema’s is wat onhandig”, vertelt projectmanager Lidwien Hupkens. ,,We gebruiken het overkoepelende thema Arts & Entertainment van de Europese erfgoeddagen, de Heritage days. Maar Breda herdenkt en viert, samen met de rest van Zuid-Nederland, dit najaar ook 75 jaar vrijheid.”

Tijdens de Open Monumentendagen blikt de organisatie vooruit op de formele viering die in oktober plaatsvindt. Met tentoonstellingen, rondleidingen én muziek van festival Breda Barst worden de twee thema’s uitgelicht.

Vier alternatieve tips voor wie eens iets anders wil bezoeken dan de bekende plekken als de Grote kerk, kasteel Bouvigne en de voormalige Koepel:

1. Burgerweeshuys Kloosterplein – Dit voormalige klooster en weeshuis is zelden te bezichtigen vanwege de kwetsbaarheid van de 18de-eeuwse stijlkamers in het huis. ,,Het pand is negen jaar geleden voor het laatst opengesteld voor publiek”, vertelt Cathelijne Huijs, woordvoeder van Stedelijk Museum Breda. Volgens haar moeten bezoekers vooral letten op het goudleren behang in de regentenkamer. De grote wandschilderingen van de Bredase kunstenaar J.H. Fredriks zijn ook in kleine groepjes te bekijken. Fredriks groeide zelf als wees op in Breda.

2. Historische Brouwersroute – Bierbrouwers en monumenten verbinden zich vaak aan elkaar in Breda. Geschiedenis- én bierliefhebbers starten deze route bij De Beyerd in de Boschstraat. Hier werd 400 jaar geleden het eerste Drie Hoefijzers Bier gebrouwen. Maar ook de nieuwe generatie bierbrouwers vestigt zich in historische panden in de stad. Bijvoorbeeld brouwerij St. Joris helemaal boven in de Boterhal op de Grote Markt. De jongens van Frontaal brouwen sinds dit voorjaar in het monumentale pand van de oude snoepfabriek De Faam.

3. Kindertip: De Seeligkazerne Fellenoordstraat – Op het grasveld van het defensieterrein met de kenmerkende witte huisjes zijn sportieve spellen te doen met een militair tintje. Leerlingen van de defensie-opleiding Veiligheid en Vakmanschap, de Scouting en Breda Actief begeleiden jong en oud tijdens de activiteiten. Bezoekers kunnen een hindernisbaan met camouflagenetten bestormen, leren schermen van een heuse schermleraar of helpen met het drummen van de Bredase Mars.

Volledig scherm Poolse kunstenaar Otecki maakt een grote muurschildering op de zijgevel van van De Teruggave, het oude Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. © Pix4Profs/ Ramon Mangold