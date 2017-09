Open dag warmtepompstation- en back-upcentrale Breda

In groepjes van 12 mochten mensen de pompstation- en back-upcentrale in Breda bezoeken. Hier konden zij zelf zien waar dat warme douchewater nu eigenlijk vandaan komt.

Het pompstation aan de Eikdonk 11 dient als back-up en levert ook warmte bij piekmomenten. Het Amerwarmtenet waarop Ennatuurlijk is aangesloten zorgt jaarlijks voor zo'n 175.000 minder CO2-uitstoot. Dit is ongeveer evenveel als 875.000 bomen kunnen opnemen aan CO2 in de buitenlucht.