Open dag nordic walking in heel West-Brabant: 'niet alleen voor oud, ook voor jong'

Atletiekverenigingen in West- en Midden Brabant houden zaterdag 7 april een open dag nordic walking. Het is een initiatief van Achilles (Etten-Leur), AVO’83 (Oudenbosch), Groene Ster (Zevenbergen), Spiridon (Gilze-Rijen), Spado (Bergen op Zoom), Thor (Roosendaal) en nordic walking-club Baronie (Breda).

,,We willen nordic walking even extra onder de aandacht brengen'', zegt Christ Maas (69) trainer bij Spiridon. De zeven deelnemers hebben zo'n 400 leden nordic walking: ,,Dat aantal groeit nog steeds. Maar het is niet alleen voor ouderen, het is ook voor jonge mensen, zo vanaf 35 jaar. Daar mikken we nu wat meer op.''

De sport is overgewaaid uit Finland, waar het in de zomer wordt gedaan als vervanging voor langlaufen. De sport is ook populair in Duitsland. Nordic walking is rond de eeuwwisseling in Nederland geïntroduceerd door een groep fysiotherapeuten.

,,Door het lopen met poles, de stokken, train je je lichaam intensief. Bij een juiste techniek wordt 90 procent van de spieren gebruikt. En het is heerlijk om samen in de buitenlucht te sporten. Het is eenvoudig te leren. Een korte cursus voldoet om de techniek onder de knie te krijgen'', zegt Maas.

Meer informatie over de nordic walking-dag is te vinden op www.thor-roosendaal.nl/nordic- walking, met verwijzingen.