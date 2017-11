Open dag Mondiaal Centrum Breda: "Je wenst echt Nederlandse vriendinnen"

BREDA - Officieel is het een voorziening voor alle anderstaligen, maar het Mondiaal Centrum Breda is toch vooral een toevluchtsoord voor vluchtelingen, statushouders en mensen zonder officiële papieren.

Het centrum had zaterdag open dag voor iedereen die nieuwsgierig was naar de activiteiten. Wie dacht het met een uurtje wel gezien te hebben, werd verrast. Een kleine twintig werkgroepen, cursussen en instellingen presenteerden zich in het voormalige klooster aan de Roland Holststraat in Boeimeer.

Maatschappelijke bestemming

"We zitten hier nu 2,5 jaar", zegt bestuurslid Ellen de Schipper in een van de weinige rustige kamers van het centrum. "De Broeders van Huijbergen, eigenaren van het klooster, zochten een maatschappelijke bestemming voor het pand. Hier hebben we de ruimte voor al onze activiteiten", zegt ze.

Mensen kunnen er terecht voor computerles, de naaigroep 'naald en draad', conversatieles, de drukbezochte filosofiebijeenkomsten, fietsreparatie, de tuingroep of het 'maatjesproject'. Maar het klooster biedt ook huisvesting voor de bed-, bad- en broodregeling. "Nu wonen hier vijf volwassenen en een minderjarige", weet Florentine Marks-Lockefeer.

Hoewel zelf op leeftijd, zet ze zich met hart en ziel in voor 'haar' vluchtelingen: "We vangen uitgeprocedeerde mensen op die voor hun uitzetting zitten", legt ze uit. "Noem ze maar 'verkreukeld', tussen wal en schip beland. De meesten hebben al een week of drie nodig voor ze rechtop lopen en je een beetje vertrouwen. Je hebt geen idee wat ze allemaal hebben meegemaakt.

Begeleiding

Naast bed, bad en brood doen we ook aan begeleiding, samen met VluchtelingenWerk. Dat is vooral op het juridische vlak. Deze mensen zitten vaak met een complexe reeks aan problemen. Zo zijn er landen die hun eigen mensen niet terug willen nemen, bijvoorbeeld om hun geaardheid. Naast die zes hier zijn er nog een kleine zeventig mensen in Breda, die tijdelijk bij landgenoten of familieleden verblijven.

Allemaal leven ze in grote angst." Volgens Marks-Lockefeer ontbreekt het in West-Brabant aan een goede opvang voor deze mensen, "in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tilburg, Den Bosch en Eindhoven." De Schipper vult aan: "Daarom hebben we voor 30 januari een groot politiek forum opgezet, om met de plaatselijke partijen in discussie te gaan over deze problematiek. Er is te weinig kennis, en te weinig ondersteuning voor onze activiteiten. De gemeente gedoogt, maar draagt niet bij. We doen het nu met donaties van de verschillende kerken. Zo kunnen we ook de zes mensen die tijdelijk hier wonen, wat zakgeld geven."

Succesvol

Een van de succesvolle initiatieven in het Mondiaal Centrum Breda is het Maatjesproject, opgezet door de Koerdische Sazan Melko. "We zijn twee jaar geleden begonnen", zegt ze, "en al snel begon het te lopen. Nu zijn er al 36 koppeltjes van vluchtelingen en Bredase vrijwilligers. We kijken vooral naar waar de behoefte ligt. Dat is vooral toch om wegwijs te worden in deze maatschappij, van reizen met de bus tot je kwaal kenbaar maken bij de huisarts. Maar ze doen ook veel leuke dingen hoor.