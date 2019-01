Open dag Kielegatse carnavalswagenbouwers: ‘We kunnen wel wat nieuwe aanwas gebruiken’

Kakelvers voorzitter van CV de Meikevers, Jordan Zijlmans, is bezig de rug van een pop, liggend op een winkelwagentje, te beplakken. ,,We brengen het 'Groot Kielegats scholenproject' in beeld", zegt hij. ,,Daarbij krijgen alle Bredase scholen een lespakket aangereikt waarmee ze kennis rondom carnaval over kunnen brengen op de leerlingen. Een onderdeel daarvan kan zijn dat Prins Daan een bezoek in de klas brengt. Dat beelden we met onze wagen uit". Bezoekers aan de grote optocht op 4 maart, kunnen een 8 meter hoge Prins verwachten als schoolmeester voor een krijtbord, lesgevend aan de meest onstuimige klas ooit.