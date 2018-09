Open dag gerechtsgebouw toont tipje van de toga

Wie niet beter weet zou haast denken dat de satan zelf terechtstaat, zo druk is het in de centrale hal van het gerechtsgebouw. Voor de mensenmassa echter geen duiveltjes als welkomscomité, maar mannen en vrouwen in zwarte toga's die uitleg geven over hun werk. Ook Eveline Schurink, directeur van de raad van de kinderbescherming, is van de partij. In een speelgoedkamer met doorkijkspiegel legt ze een groep bezoekers uit dat de ruimte gebruikt wordt om interacties tussen ouder en kind te observeren. Over haar nieuwe werkplek is Schurink overigens meer dan tevreden. "Het is fantastisch om hier te mogen werken. Het is kindervriendelijk, heel licht en we hebben goede kantoren met prachtig uitzicht."