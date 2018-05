Het vlammetje van archivaris Frans Brekelmans

9:00 BREDA - “Het archief, dat ís mijn vader, daar zit hij in. In iedere snipper.” Vrijdag is voor Marijke Brekelmans een emotionele dag. Dan draagt ze het familiearchief en het persoonlijke onderzoeksarchief van haar vader Frans Brekelmans over aan Stadsarchief Breda.