Open dag bij vijfjarig bestaan Mondiaal Centrum

Ontredder­de Malone klaar met mantel der liefde bij dolend NAC: ‘Als we zo lief voor elkaar blijven, gaat het niet werken’

26 september Met Dion Malone als breker op het middenveld ging NAC vrijdagavond op bezoek bij FC Eindhoven de boot in (2-0). Voor de derde keer op rij werden de Bredanaars over de knie gelegd. En vindt het zich terug op de beschamende achttiende plaats van de ranglijst. De normaal zo timide routinier was na afloop ontgoocheld.