Open dag bij BUas in Breda: ‘University klinkt natuurlijk wel cool’

BREDA - Honderden aankomende studenten bezochten zaterdag de open dag van de Breda University. Het was de eerste open dag op de vernieuwde campus. Met name het verbouwde klooster spreekt mensen aan: ‘Ik zie me hier wel rondlopen’.

Het is pas het tweede studiejaar dat naam Breda University of Applied Sciences, afgekort BUas, wordt gebruikt voor de hogeschool die voorheen NHTV heette. Toch merkt bestuursvoorzitter Elisabeth Minnemann dat de nieuwe naam al goed geland is. “Ik heb niet het idee dat het nog een issue is. Ik hoef het er inmiddels niet meer bij te zeggen dat we voorheen NHTV waren. Dat weten mensen wel.”

Een begrip

Open dag-bezoekster Kelly van Duin uit Katwijk kent zowel de oude als de nieuwe naam. “Ik studeer in Den Haag mbo toerisme en daar is NHTV nog steeds een begrip, maar ik wist ook dat de naam veranderd is.” Ze twijfelt nog of ze de stap naar het hbo gaat maken. “Als ik dat doe, is de kans groot dat ik dat hier kom doen. En Breda als stad spreekt me wel aan.”

Er zijn ook bezoekers die tot voor kort nog nooit gehoord hadden van zowel de NHVT als de BUas. “Ik kende het eerlijk gezegd niet”, zegt Sam Verhees uit het Limburgse Stramproy. “Ik ben geïnteresseerd in een studie event-management en zo ben ik hier terecht gekomen.”

Foodcourt

Dat de BUas een hbo-instelling is, weet ze uiteraard. “Maar university klinkt natuurlijk wel cool”, lacht ze. En de omgeving bevalt haar ook. “Ik zie me hier wel rondlopen,” zegt ze om zich heen kijkend in het verbouwde klooster waar onder meer een grote foodcourt is.

De oude naam NHTV stond voor Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. Er is voor een nieuwe naam gekozen omdat de hogeschool ondertussen steeds breder is geworden met opleidingen als hotelmanagement, gaming en leisure (vrijetijdskunde).

Volledig scherm Buiten op de BUas-campus stonden onder ander foodtrucks tijdens de open dag. © Paul Verlinden

Bovendien is de school internationaal georiënteerd, vandaar dat voor ‘university’ is gekozen. In het buitenland kennen ze geen verschil in hogescholen en universiteiten. Wel maakt de toevoeging ‘applied sciences’ duidelijk dat het om praktijkgericht onderwijs gaat, en het dus een hbo is en (voor Nederlandse begrippen) geen ‘echte’ universiteit.

De BUas ziet zich zelf als een ‘hbo met een tikkeltje universiteit’. “We hebben ook twee universitaire bachelor- opleidingen, voor toerisme en leisure en we hebben een wo-master toerisme. En we doen relatief veel aan wetenschappelijk onderzoek”, zegt bestuursvoorzitter Minnemann.

Klooster

Het is de eerste open dag op de vernieuwde campus aan de Monseigneur Hopmansstraat. Vorig jaar werd het oude Franciscannessen-klooster betrokken. Daar zitten de opleidingen toerisme en hotelmanagement. Het oude hoofdgebouw aan de overzijde is helemaal gerenoveerd (daar zit de logistieke tak) en er is een nieuwe gebouw bij gekomen voor de leisure-afdeling.

Die laatste twee gebouwen zijn sinds de herfstvakantie (weer) in gebruik. Bijna alle BUas-opleidingen zitten nu op de campus, waar ze voorheen meer verspreid door de stad waren. Alleen de gaming-tak zit nog in een pand aan de Sibeliuslaan, maar ook die verhuist na de kerstvakantie naar de Moseigneur Hopmansstraat.

Oceanside

De gebouwen dragen namen als Oceanside, Frontier en Horizon, om daarmee uit de drukken dat de studenten over grenzen heen kijken en nieuwe werelden ontdekken. De BUas is een zeer internationale omgeving, waar Engels steeds meer de voertaal wordt. Van de 7300 studenten komt inmiddels 18 procent uit het buitenland.

Dat internationale karakter is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs, zegt Minnemann. “Er zitten studenten met veel verschillende achtergronden bij elkaar in de klas. Die bekijken zaken vanuit een verschillend perspectief en stellen vragen als ‘waarom doen jullie dit zo?’ Dat verbreedt de horizon van mensen.”