Open brief aan Drimmelse raad: ‘Angst voor wietkwekerij is onnodig’

Dat schrijven de initiatiefnemers van Project C in een open brief aan de gemeenteraad van Drimmelen. Met die brief hopen zij de lokale politici er alsnog van te overtuigen dat het een goede zaak is als er een legale wietkwekerij in Drimmelen komt.

Wietexperiment

Project C wil voor Breda in het landelijk Wietexperiment stappen. Maar om wiet te kunnen kweken, is een locatie in een andere gemeente nodig. Het oog is onder meer gevallen op kassen in Drimmelen.

Na een eerdere afwijzende houding, meldde kartrekker Peter Schouten deze week opnieuw in gesprek te zijn met de gemeente Drimmelen. Die meldde daagse erop echter nog steeds niets te zien in de kwekerij.

Pijn

Dit onder meer vanwege de slechte naam die het de gemeente zou opleveren. ,,Dat doet bestwel pijn", schrijft Schouten in de open brief. ,,Ik ben hiermee begonnen, omdat ik geloof dat er iets kan veranderen aan het zinloze gevecht in Nederland tegen drugs.”

Drimmelen, zo schrijft hij, maakt op verkeerde gronden een keuze. Die slechte naam, daar gelooft hij niet in. Een risico voor de openbare orde en veiligheid? ,,Wij hebben de firma Securitas ingehuurd om een goed veiligheidsplan te schrijven.” Komt bij dat het kweken van legale cannabis straks juridisch niet anders is dan het telen van komkommers.

Maatschappelijke projecten

Tot slot wijzen de bestuursleden van Project C er ook nog op dat als er legale teelt komt in Drimmelen, de gemeente daar ook van profiteert, Plan is immers om 30 procent van de winst te steken in maatschappelijke projecten.

Schouten hoopt dat de open brief overtuigt, Drimmelen alsnog over de bezwaren stapt en de kwekerij verwelkomt.