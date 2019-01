Opel vertrekt met hoofdkantoor uit Breda

Opel werd in augustus 2017 overgenomen door de PSA Group (Peugeot, Citroën, DS Automobilies). Besloten is om de hoofdvestigingen van alle PSA-merken onder één dak te brengen. De andere drie merken zitten al in Amsterdam, vandaar dat Opel daar nu ook heen gaan. De samenvoeging moet zorgen voor een meer efficiënte organisatie. De verschillende merken zullen apart op de Nederlandse markt blijven opereren maar gaan in de ‘back office’ nauw met elkaar samenwerken.

Opel kwam in 2002 naar Breda (toen werden de kantoren in onder meer Sliedrecht en Antwerpen opgeheven). Destijds werkten er tweehonderd mensen in de vestiging aan de Lage Mosten in de Haagse Beemden bij de A16. In oktober 2017 verhuisde Opel naar de Topaasstraat omdat het kantoor aan de A16 te groot was geworden. Het aantal werknemers bedroeg toen circa 130.