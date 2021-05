Opeens wonen er arbeidsmigranten in Hotel Brabant in Breda: ‘Dit is discutabel’

De gemeente is hoe dan ook voor het blok gezet. ,,We wachten tot de aanvraag compleet is, dan zullen we deze inhoudelijk gaan toetsen. Voor nu geen actie”, laat een woordvoerster weten. Laat onverlet: het is uitzonderlijk dat op deze schaal arbeidsmigranten zonder vergunning worden gehuisvest. Dit kan voor een precedent zorgen. In de ogen van de wijkraad Heusdenhout is de route op z'n minst ‘discutabel’.