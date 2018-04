Opeens stond wijkagent Rachid oog in oog met de Koning: 'Hij was oprecht geïnteresseerd'

,,Het was een bijzondere verrassing", zegt Rachid. ,,Ik zou praten op de politieacademie over hoe het is om wijkagent te zijn in deze tijd. Opeens zaten we met een stuk of tien collega's in een lokaal samen met de Koning. Ik zat gewoon links naast hem, op nog geen halve meter afstand", vertelt hij.



Volgens de wijkagent was het een 'goed gesprek': ,,Ik heb hem verteld dat social media heel belangrijk zijn voor een groot bereik", aldus Rachid.



,,Hij vroeg mij of mijn etniciteit nog een rol speelt als politieagent. Ik heb hem verteld dat social media een verlaagde drempel kunnen zijn voor deze doelgroep."



Rachid is dolenthousiast: ,,Hij was zo open. En hij was oprecht geïnteresseerd."



Maar dan... zo'n moment moet natuurlijk vastgelegd worden. ,,Ik heb het hem gewoon netjes gevraagd. Verteld dat dit een bijzonder moment is en dat ik dat graag op mijn Insta wilde delen."



Rachid lacht: ,,Het is wel onze Koning, hè. Ik ben ook een burger van dit land."