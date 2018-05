'Opeens onder het bloed... een kogel in mijn been'

Betalen voor Biesbosch valt slecht: 'Wij gaan geen geld ophalen bij de bezoeker'

8:40 BIESBOSCH - Betalen in de Biesbosch? Nee, dat zien de omliggende gemeenten niet zitten. Gerard de Baaij, directeur van het Nationaal Park, zei donderdag in deze krant dat hij volgend jaar graag een proef wil doen met betalen in de Biesbosch. Enkele jaren later zou er een geheel betaalsysteem moeten zijn.