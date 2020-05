Opeens een generator op je oprit: moet niet kunnen, maar het gebeurt wel in Breda

Voormalig NAC-assistent Willem Weijs nieuwe trainer Willem II onder 21

16:24 Willem II heeft Willem Weijs aangesteld als trainer voor de selectie onder 21, die het komende seizoen in een nieuwe competitie van de KNVB uit gaat komen. De 33-jarige oefenmeester uit Broekhuizenvorst was sinds 2017 in verschillende functies actief bij NAC. In maart brak hij met de Bredase club.