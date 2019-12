Opa’s brengen kinderboekje uit: ‘een onderwerp hoeft niet stoffig te zijn’

Op de houten keukentafel liggen blauwe boekjes met onderwerpen als ‘44 jaar carnaval in Traaie’, ‘Voetballen in Wagenberg door de jaren heen’ en ‘Markante gezichten van Drimmelen’. Het zijn (geschiedkundige) verzamelwerken, uitgebracht door Heemkundekring De Vlasselt, die gaan over het gebied Langeweg, Wagenberg en Terheijden. Net voor Sinterklaasavond valt een nieuw exemplaar op de deurmat. Het is geen fout: het is een kinderboekje.