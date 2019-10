Opa's ballen kunnen meer waard zijn dan gedacht

‘Wat een schattig vogeltje’, meent een bezoeker van de jaarlijkse markt voor oude en antieke kerstversiering in gemeenschapshuis De Vlieren te Breda. De man wijst op een vogeltje in een nestje, een decoratiestukje van een centimeter of vier. Het prijskaartje is evenwel minder schattig. Althans, voor de leek. Honderdvijfenzeventig euro.

Volledig scherm De markt met oude kerstversieringen afgelopen weekend in Breda. ....pure nostalgie... © Martijn Schraven

Eenieder die op het punt staat een doos met oude kerstversieringen weg te mikken, doet er slim aan om even te verifiëren of de oude piek met ballen misschien geen gewild verzamelobject is. Op de zevende jaarlijkse markt voor oude en antieke kerstversiering, dit weekend in gemeenschapshuis De Vlieren te Breda, worden oude decoraties op waarde geschat. Zo’n 650 bezoekers bezochten dit jaar de zevende editie van ‘Christmas Past’. Ooit bedacht en opgezets door een groepje enthousiaste verzamelaars.

,,Het is pure nostalgie”, menen standhouders Hans van Geelen en Gerard Groot. ,,Neem nou zo’n trompetje”, zegt Gerard. ,,Als kind blies je daar op en dan bleek er echt geluid uit te komen.” Er was een tijd dat ze drie kerstbomen in huis hadden. Tegenwoordig houden ze het er bij ééntje, maar dan wel een hele mooie. ,,Je rolt er in, legt Gerard uit. ,,Je neemt de kerstspullen mee van thuis en op het moment dat oma komt te overlijden, krijg je er ineens dozen vol mooie spullen bij. Op enig moment wordt de verzameling te groot en zodoende besluit je een deel te verkopen. Van Geelen en Groot zijn speciaal voor uit St. Pancras (nabij Alkmaar) naar Breda gekomen. Ze zijn niet de enige die een stuk hebben moeten rijden om hier te kunnen zijn. Andere verkopers komen, onder andere, uit Amsterdam, Duitsland en België. In totaal zijn er 68 standhouders.

Volledig scherm Zo ziet enkele duizenden euro's aan kerstballen er uit © Martijn Schraven

Antwerpenaar Eric van Nyen raakte decennia geleden gefascineerd door het bijzondere levensverhaal van Alfred Jecelin. Een Tsjechische arbeidsmigrant - een glasblazer - die als arme sloeber naar België komt en hier een fortuin vergaart met zijn eigen kerstballenfabriek. Zijn handelsnaam, Ajeko, is een begrip onder verzamelaars. De prijzen voor zijn ballen, te herkennen aan de glazen oogjes, lopen met gemak op tot twee-, drie-, vierhonderd euro. En zelfs nog duurder. Ruim duizend kerstdecoraties heeft Van Nyen thuis. En die worden rond kerst ook nog gewoon gebruikt. ,,De kleinkinderen leren eerst lopen en direct daarna leren ze op de tenen lopen om geen van opa’s ballen stuk te stoten”, zegt Erics vrouw Hilde. En juist zij heeft, hier in Breda, voor het eerst in veertig jaar huwelijke een Ajeko-decoratie stuk laten vallen. ,,Ik hád er met gemak 300 euro voor kunnen vragen”, zegt Eric, mismoedig wijzend op het glazen hondje dat nu zijn snuit mist. Gelukkig is de liefde tussen beiden sterker dan het glazen kerstversierinkje zelf.

Anita Kooter uit Breda verkiest oude versieringen boven het moderne aanbod in tuincentra of woonwinkels. ,,We wonen in een mooi oud huis. Dan is het ook leuk om daar mooie oude spulletjes in te plaatsen.”