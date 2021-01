‘Opa misbruikt me', drie woorden op een velletje brengen acht jaar ellende aan het licht

Topdrukte door Brexit bij douane-agent in Hazeldonk, ‘maar in Dover is het een gekkenhuis’

7 januari HAZELDONK - Eigenlijk had Benny van Laerhoven (39) op maandag 4 januari in Dover willen zijn om te zien hoe het er bij de douane aan toeging door de Brexit. ,,Maar dat kan echt niet, want we hebben het nu zélf heel druk. Bovendien is het aan de overkant een gekkenhuis", aldus Van Laerhoven, eigenaar van WA Customs Breda, dat alle douaneformaliteiten regelt voor bedrijven die goederen in- of uitvoeren.