Op zoek naar vertrouwen in de Achterom in Breda

BREDA - Kun je elkaar nog vertrouwen? Met dat in haar achterhoofd belde de Bredase theatermaakster Heleen van Doremalen aan bij bewoners in het straatje Achterom. Ze stelde één vraag: ,,Wie mag er bij u achterom komen?”

Het was iets dat bij Van Doremalen opkwam, nadat ze, zoals ze zelf zegt: ,,Gek werd van het nieuws. Het lijkt wel of niemand elkaar tegenwoordig nog vertrouwt.”

Ze herinnerde zich haar jeugd in Breda-Noord. ,,Bij iedereen stond de achterdeur open. Je liep gewoon bij elkaar naar binnen. Kwestie van vertrouwen. Ik vroeg me af: bestaat dat eigenlijk nog?”

Achterom

Ze wist dat in volkswijk Gerardus Majella, de vroegere Gampel, een straat is die Achterom heet. Een te mooi toeval om te laten liggen. ,,Ik besloot daar, en in straten er omheen, willekeurig bij mensen aan te bellen en te vragen wie er bij hen eigenlijk nog achterom mag komen.”

Volledig scherm Jonas is achter het straatje Achterom de enige die in de Bredase Koningstraat woont © Heleen van Doremalen Zo gezegd, maar niet zo gedaan. ,,Nee, ik vond het best moeilijk. Dat vertrouwen is misschien iets dat mij bezighoudt, maar zitten anderen op zo’n vraag te wachten? Bovendien: je bent best kwetsbaar door zo in je eentje bij onbekenden binnen te stappen.”

Dat laatste vond ze een confronterende ontdekking. ,,Kennelijk ben ik ook niet zo goed van vertrouwen als ik hoopte te zijn. Ook ik ben geïnfecteerd geraakt met wantrouwen.” Des te meer reden om door te zetten, vond ze. En begon aan te bellen. Met lood in de schoenen, dat wel.

Verrassend

Achteraf onnodig, weet ze. ,,Het was verrassend hoe open mensen mij tegemoet traden. Natuurlijk: niet iedereen. Maar op veel adressen ging de deur wijd open, werd ik binnen gevraagd. Ook dat is vertrouwen: een onbekende in je huis binnen laten.”

Van Doremalen stuitte op de meest intieme en verrassende verhalen. ,,Het is bijzonder hoe bereid mensen zijn zich open te stellen.” Mits er geluisterd wordt zonder oordeel. ,,Wat niet altijd makkelijk is. Maar wel belangrijk om vertrouwen te wekken.”

En zo vond Van Doremalen zich de ene keer terug op zolder bij Toontje, die haar vertelde over zijn vertrouwen in NAC. Zat ze een andere keer op de bank bij een Somalische gezin dat voor haar danste. Vertelde een derde haar over zijn vertrouwen in God. En hoorde ze verderop hoe een hard leven het vertrouwen aantast.

Scootmobiel

Volledig scherm Samantha (links, naast vriendin Leanne) kreeg als fan van Disneyfilms, vooral van de film de Beauty and the Beast vertrouwen in de goedheid van de mens. © Heleen van Doremalen Mooie verhalen. Van Rietje bijvoorbeeld die niet op een scootmobiel durfde. Tot ze verliefd werd op de flamboyante Arie. Haar vertrouwen in hem maakte dat ze zich over haar angst heen zette en samen met haar geliefde, die inmiddels is overleden, de wereld verkende. Het vertrouwen had haar vrijheid gegeven.

Of: hardcore-Disneyfan Samantha. Die veel leerde van de Beauty and the Beast. ,,De film had haar het vertrouwen gegeven dat elk wezen in essentie goed is. Dat je niet meteen moet oordelen, maar iemand altijd het voordeel van de twijfel moet geven.”

Hoopvol

Tientallen intieme gesprekken had Van Doremalen. Om uiteindelijk vast te stellen dat wantrouwen weliswaar bestaat, maar dat de meeste mensen liever uitgaan van vertrouwen. Een hoopvol gegeven.

Het vertrouwen blijkt zelfs zo groot, dat een aantal bewoners zondag hun huiskamer openstelt voor hun buurtgenoten. Via theatervoorstellingen achter hun voordeuren, vertellen zij hun verhaal over vertrouwen. De (gratis) routes, die mede mogelijk zijn gemaakt door de gemeente Breda, zijn om 14.00, 15.30 en 17.00 uur. Aanmelden: rondomachterom@gmail.com.