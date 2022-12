‘Op zoek naar licht in een doorgedraaide wereld’ tijdens kerstnachtdienst in Grote Kerk Breda

BREDA – Na twee eenzame coronajaren stroomde de Grote Kerk in Breda zaterdagavond weer vol mensen voor de kerstnachtdienst. Het was de eerste echte oecumenische kerstviering van de Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente Breda samen.

Vlak voor aanvang van de kerstnachtdienst nemen predikant Ton van Prooijen en pastoor Ben Hendriksen nog snel even hun teksten door. In de kantoorkamer heerst een gezonde spanning, want vrijwel alle stoeltjes in de Grote Kerk zijn bezet. ,,Het is een bijzondere avond en er komen veel mensen die we anders niet zien. Die wil je op een goede manier raken”, verklaart Van Prooijen.

Wereld aan het doordraaien

Gelukkig bieden de eeuwenoude thema’s duister, verlangen, vreugde en licht houvast. Volgens Hendriksen maar goed ook, want de wereld is volgens hem langzaamaan aan het doordraaien. Zo gaat het tijdens de preek van de pastoor onder andere over het klimaatprobleem, de oorlog in Oekraïne en verborgen eenzaamheid. ,,We leven in een chaotische wereld die een beetje gek is geworden. Daar staan we bij stil en zoeken dan vanuit dat donker naar het licht.”

Het is de eerste keer dat de Protestantse Gemeente Breda en de Rooms-Katholieke Kerk samen kerst vieren in de Grote Kerk. Er is dan ook geen mis of avondmaalviering en de nadruk ligt op de teksten van beide voorgangers. Ook klinken er regelmatig klanken van organist Aart Bergwerff. Deze samenstelling moet George Smit en Ludmila Romanovskaya vlak naast het altaar als muziek in de oren klinken.

Het lot interpreteren

De twee leerden elkaar kennen dankzij religie en dat verbindt hen nog steeds. Tegelijk vinden ze het soms moeilijk om dit lot goed te interpreteren. ,,Hij komt uit een Zuid-Afrikaans gereformeerd nest en ik groeide op in de Sovjet-Unie. We hebben soms verschillende ideeën, maar hoop brengt ons altijd weer samen”, zegt Romanovskaya.

Voor het aankomend jaar wil ze vooral dingen van boven vragen die ze nodig heeft en niet langer wat ze zelf graag wil. Een klein detail dat volgens de vrouw toch een wereld van verschil maakt.

Smit woont sinds vier jaar in Nederland en heeft ondanks de kleine taalbarrière als Zuid-Afrikaan moeite om te aarden. Volgens hem het gevolg van zijn seniore leeftijd. De man hoopt dan ook dat God hem in 2023 hierbij helpt. ,,Hoe vaker je met de Heer praat, hoe duidelijker zijn stem wordt. Ik wil daar het komend jaar meer tijd voor vrijmaken.”

Boodschap vanzelfsprekend

Niet veel later komen de zangers van Kamerkoor Collegium Altena het schip van de kerk binnenlopen. Hoewel ze een onbegrijpelijke taal zingen voor mensen die het Latijn niet machtig zijn, kan zelfs een leek hun boodschap vanzelfsprekend verstaan: hier wordt aanbeden.