Op zoek naar een woning? Zundert bouwt volop!

ZUNDERT - Goed nieuws voor wie naarstig op zoek is naar huisvesting in de gemeente Zundert. De komende jaren wordt er volop gebouwd. Binnen nu en een paar jaar staan er zo’n vijfhonderd nieuwe woningen in het Zundertse.

Die woningen zijn voor iedereen. Voor starters, senioren, gezinnen. Voor de kleine en grote beurs. Voor doorstromers en alleenwonenden. Dat is fijn, want: ,,Net als in de rest van Nederland kampt de gemeente Zundert met een krapte op de woningmarkt”, zegt wethouder Patrick Kok.

Alle dorpen

Kok pakt er een plattegrond bij, tikt op cirkels die zijn ingetekend. ,,De Groene Kamers in Rijsbergen, de Luwte in Achtmaal, de Roskam in Zundert, de Bolle Buiken in Wernhout”, het is maar een greep uit de circa twintig bouwplannen. ,,En dan zitten er nog wat ontwikkelingen aan te komen.” In alle vijf de dorpen wordt gebouwd.

En dat niet alleen. ,,Nee”, zegt Kok: ,,Er is ook ruimte voor zaken als winkels en horeca. Zo blijven de dorpen levendig. Is het er prettig wonen.”

Rafelige randjes

Deels zijn er bouwplannen voor wat de gemeente Zundert ‘de rafelige randjes’ van de dorpskernen noemt. Zoals de Tuinderij in Zundert, waar nu al volop wordt gebouwd. ,,Het zoet”, noemt Kok die nieuwbouw.

Daarnaast is er: ,,Het zuur, zoals ik het omschrijf. Er staan rotte kiezen in de kernen.” Die worden ‘getrokken’, gesloopt, en vervangen door nieuwbouw. ,,Denk aan iets als Jacobs Mode, de Roskam en het pand van Marczak & Bakx in Zundert.” Ze verdwijnen om: ,,Plaats te maken voor nieuwe bebouwing die het straatbeeld kwalitatief verbetert.”

Sociale koop- en huurwoningen

Bij al die nieuwbouw: ,,Kijken we goed naar de behoefte.” Er komen sociale koop- en huurwoningen in alle kernen. ,,En we houden er rekening mee dat senioren langer zelfstandig blijven wonen.” Voor hen zijn afdoende levensloopbestendige woningen nodig. n. ,,Die kunnen nieuw worden gebouwd, maar het is ook mogelijk te kijken of bestaande woningen kunnen worden aangepast.”

De circa vijfhonderd woningen die in de pijplijn zitten: ,,Kunnen relatief snel worden gebouwd”, zegt Kok niet zonder trots. ,,Dat komt door het belang dat we hechten aan participatie.” Inwoners en andere belanghebbenden krijgen, voor een bouwplan in procedure wordt gebracht, volop de kans hun mening te geven. Door die inspraak vooraf, weet Zundert langdurige bezwaarprocedures achteraf te voorkomen. Dat scheelt veel tijd.

Om goed in te kunnen anticiperen op de toekomst bereidt Zundert bovendien momenteel een nieuwe Woonvisie voor. Wie wil, kan donderdag om 19.00 uur mee komen praten in De Koutershof in Rijsbergen. Reserveren kan via: gemeente@zundert.nl

Volledig scherm Infographic met bouwplannen in de gemeente Zundert © gemeente Zundert