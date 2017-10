Op zoek naar die ene kerstbal uit de jaren '50

HARTJE BREDABREDA - Alles voor in de kerstboom. Gemaakt tussen 1880 tot ongeveer 1980, afkomstig uit heel de wereld waar kerstmis gevierd wordt. De Christmas Past markt voor oude en antieke kerstversiering in ontmoetingscentrum De Vlieren beleefde vandaag haar vijfde editie.

Deze markt wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober georganiseerd. ,,Omdat de VerzamelaarsJaarbeurs in Utrecht halverwege november is. Dat willen wij vóór zijn”, legt organisatrice Tanja Lappain uit. Op die manier liggen de pronkstukken in Breda en niet in Utrecht.

Niche

De Christmas Past is waarschijnlijk de grootste in haar soort van Nederland; in Amsterdam is er een soortgelijk evenement, maar kleiner. In de Jaarbeurs is er een hoekje gereserveerd.

Verzamelaars van deze niche zijn van heinde, verre én het buitenland gekomen om hun slag te slaan. ,,Er is veel nepspul in omloop, maar hier komen echte kenners. Die zien dat direct, de authenticiteit is gewaarborgd”, legt Lappain uit.

Fanatisme

Voordat er zaterdag om half 9 werd geopend, bood iemand 50 euro om als eerste naar binnen te mogen. Dat werd geweigerd, maar het tekent het fanatisme. Dit is echt voor de verzamelaars, op jacht naar uniek materiaal. Dat is ook te zien aan de prijzen, die soms oplopen tot ver boven de 100 euro. ,,Dit zijn kerstballen van filterdun glas uit de jaren ‘50. Die zijn schaars”, verklaart een verkoper.

Marianne de Bondt uit Best is in haar nopjes. Thuis heeft ze een kamer permanent in kerstsferen ingericht. Aan de wand staat een oude museumkast, met verlichte huisjes en een kerk. ,,Het doel is om die kamer steeds sfeervoller te maken. Ik verkoop dus ook veel, anders is het financieel niet te bolwerken.” Ze gaf vandaag ongeveer 600 euro uit.

Onlangs verkocht ze een ganzenveerboom -,,Daarin komt kerstversiering het beste tot zijn recht’’ - voor 125 euro. Direct had ze spijt: het was er eentje van 70 centimeter en die zijn vrij schaars. ,,Ze moeten uit de jaren ’50 komen, dus ik voelde me dom. Het kostte me veel moeite een nieuwe te vinden.” Ze vond er een, kosten: 400 euro. ,,Veel te veel, maar soms moet je diep in de buidel tasten.” Ze wijst zo’n boompje aan. ,,Ik weet het. Het is een stok met ijzerdraad en ganzenveren. Zo bezien stelt het niks voor, maar mijn kerstkamer wordt wel steeds mooier.”