Op zoek naar de klappen in Breda-Noord: 'Niet elke vuurwerkknal geeft overlast'

BREDA - 'Luide knal gedetecteerd'. De melding 'popt' tijdens het gesprek wel een keer of tien op, op de telefoon van Hassan Lammou van Street Knowledge Breda. Hij laat het 'target' zien, op een Google Maps-kaart: een luide knal in een straat hier in Breda-Noord. Tot op het huisnummer nauwkeurig te achterhalen. En met vermelding van de exacte sterkte van de knal, in decibel.

In de Bredase wijk Hoge Vucht wordt rond de jaarwisseling gebruik gemaakt van een knaldetectiesysteem. Hiermee kan vrij exact de locatie van een vuurwerkknal worden bepaald, en de kracht ervan. Zeven microfoons lokaliseren de de explosie, het systeem stuurt daarna direct een melding naar een app op de smartphone. Politie, toezichthouders, buurtvaders en ook jongeren van het project Street Knowledge zien direct waar de knal is. Zelfs of het vuurwerk legaal of illegaal is.

Het is een innovatie die de gemeente Breda inzet rond de jaarwisseling inzet om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Een primeur in Brabant.

Kat-en-muisspel

Als er een knal binnenkomt via de app beslissen de buurtvaders, toezichthouders en jongeren wie erop af gaat. ,,Als wij een groep jongeren betrappen, spreken wij ze makkelijker aan dan wanneer de politie dat doet'', zegt Lammou, als jongen uit de wijk. ,,Als wij zeggen dat ze het vuurwerk niet mogen afsteken, of dat ze het ergens anders moeten doen, dan gaan ze wel weg. Met de politie is dat meer een kat-en-muisspel.''

Afgelopen woensdag zijn de toezichthouders voor het eerst de straat op gegaan met de app. ,,We kregen toen uitgelegd hoe het werkt'', zegt buurtvader Mohamed Abarbie. ,,De politie en brandweer houden ons van alles op de hoogte. We krijgen elke dag een verslag van het aantal meldingen en waar de knallen hebben plaatsgevonden. Dan weten we welke plek we in de gaten moeten houden.''

In de proeffase, afgelopen week, zijn al 142 knallen gemeten. ,,Maar,'' zegt Arjan Zonneveld van de gemeente Breda, ,,Niet elke klap is overlast. De politie heeft in dezelfde periode van een aantal dagen slechts twee meldingen van overlast binnen gekregen. We moeten daar een goede lijn in vinden.''

Containerbrand

Naast de vuurwerkknallen blijven de toezichthouders alert op elke andere vorm van overlast. Containers die in brand vliegen bijvoorbeeld, of ruiten die worden ingegooid. De buurtvaders en jongeren van Street Knowledge hebben korte lijntjes met de politie, en als het nodig is appen ze direct door dat er bijgesprongen moet worden. ,,Maar de laatste jaren is het niet meer uit de hand gelopen hier'', grijnst buurtvader Abarbie.

,,Het sociale netwerk is hier tegenwoordig groot’’, zegt Zonneveld. ,,Daar maken we gebruik van. Het probleem is niet zo groot, de overlast is de laatste jaren flink afgenomen. Maar juist omdat hier al zoveel mensen actief zijn kunnen we de proef hier uitrollen. Ook als een steun in de rug aan iedereen die de wijk een warm hart toedraagt.’’ Abarbie: ,,Misschien wordt het systeem in de toekomst wel overal uitgerold.’’

De knaldetectie blijft actief tot oudejaarsavond 18.00 uur, als er legaal vuurwerk afgestoken mag worden. Moet ook wel, want als op het moment supreme de klappen van alle kanten komen, zou het systeem het niet meer aan kunnen.