Op zoek naar de juiste hoeveelheid schuim bij Bredase Biertapwedstrijd

Voormalig dakloze uit Breda troggelt slachtof­fers tonnen geld af, ‘vriend’ nu in schuldsane­ring

22:30 BREDA - Een spoor van ellende en gedupeerden laat hij achter. Een ‘vriend’ helpt hij de schuldsanering in. Corné van Gaal uit Breda koopt voor vele tonnen aan huizen en auto's, maar komt nooit met een betaling over de brug. Programma Opgelicht?! confronteert de meesteroplichter ermee. Dinsdagavond is de aflevering uitgezonden.