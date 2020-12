Op veilige afstand samen op de CoronaCrisisKruk in Rijsbergen

Et­ten-Leur­se dans-challenge ‘heel geschikt met familie-op-af­stand’

25 december ETTEN-LEUR - De Jerusalema-challenge voelde dit najaar als een cadeautje: mensen over de hele wereld die even één dans en één gevoel deelden. Het doorbrak de afstand en de narigheid van 2020. ,,Zoiets wilden we op kleine schaal bedenken voor Etten-Leur, maar dan in kerstsfeer. Zo is deze challenge ontstaan.”