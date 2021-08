Op tijd komen en op tijd weer naar huis: dit moet je weten over het duel NAC - Telstar

Even wennen is het wel voor het eerste kleine publiek van de Chassé Pride: ‘Spelen met het publiek is gewoon moeilijk’

9 augustus BREDA – Het enthousiasme en de wil is er, maar hoe breng je dat over op publiek? En wat is het precies dat je wil overbrengen? Zes dragqueens van het Bredase House of Salvia, aangevuld met twee Limburgse drags, presenteerden zaterdagmiddag de eerste Chassé Pride.