Op straat gevonden handgranaat in Breda blijkt nep-granaat

Vermoede­lijk handgra­naat gevonden in Tuinzigt in Breda, straat afgezet, EOD doet onderzoek

2:49 BREDA - Aan de Dijklaan in Breda, in de wijk Tuinzigt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 00.30 uur vermoedelijk een handgranaat aangetroffen. Dat meldt de politie.