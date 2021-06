Op parkeergebied blijft in het Zundertse voorlopig alles nog even bij het oude

ZUNDERT - Eigenlijk was het de bedoeling dat de maximale parkeerduur in de Zundertse ‘blauwe zone’ korter zou worden. Maar dat gaat nog even niet door. Eerst komt en een bredere visie op het parkeren in Zundert en Rijsbergen.

In het centrum van Zundert is een klein gebied aangewezen als ‘blauwe zone'. Om te voorkomen dat automobilisten er tot Sint Juttemis een plekje bezet houden, is er een limiet gesteld aan de maximale parkeerduur. Met een parkeerschijf achter de ruit, mag de auto er maximaal 2,5 uur worden gestald.

Doorstroming

Een tijdje geleden werd daar nog eens flink over nagedacht. De parkeerduur is best lang, werd gesteld. Om zo veel mogelijk bezoekers de kans te geven om de auto neer te zetten om een snelle boodschap te doen, is een kortere parkeerduur beter. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) werd daarom het voornemen opgenomen om de maximum parkeertijd naar beneden bij te stellen.

Daarnaast werd in september een motie aangenomen van CDA, Dorspbelangen en D66 over parkeren bij het straks omgebouwde Roskam. Daarin werd het college de opdracht gegeven te onderzoeken of ook daar in de toekomst misschien een blauwe zone zou kunnen komen.

Rijsbergen

Tot slot kreeg het college vanuit Rijsbergen de vraag of daar ook niet iets als een blauwe zone kon worden ingevoerd. Liefst in combinatie met een goede bewegwijzering naar parkeerplaatsen in de buurt.

Het college is nu van plan om, voor er zomaar opeens iets verandert in het parkeren, eerst eens alles goed te gaan onderzoeken en een parkeervisie op te stellen. Dit, omdat het om maatregelen gaat waar stiekem nog best wat haken en ogen aan zitten. Want hoe voorkom je dat bezoekers opeens in woonstraten achter het centrum gaan parkeren? Hoe wordt omgegaan met ontheffingen voor bewoners? En hoe maak je mensen duidelijk waar de auto het beste kan worden neergezet om even lekker te shoppen in Zundert of Rijsbergen?

Bedoeling is het parkeeronderzoek in 2022 te houden.