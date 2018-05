Op pad met vrijwilliger Breda Jazz: 'Ik leef vier dagen in een bubbel'

De Leeuw blijft, als het even kan, de rest van haar leven vrijwilliger, zegt ze lachend. De Bredase is onderdeel van een vriendengroep die zich de 'harde kern' noemt. ,,Ik kan niet goed uitleggen waarom ik elk jaar terugkom. Het is alles bij elkaar. De sfeer, de muziek, de saamhorigheid.'' Elke derde zondag van de maand komt het team samen. Er is een appgroep en een Facebookpagina: Stage Duckzz. ,,We maken tijdens het festival op allerlei plekken foto's van rubberen eendjes.''



De Leeuw schrikt even op. Dr. Brass loopt tijdens hun optreden een andere richting op. ,,Dat is niet de bedoeling.'' Ze snelt naar haar groep. Even later vertelt ze: ,,Ze wilden een filmpje maken. Dat is prima. Maar we krijgen altijd instructies op welke plaatsen de bands spelen. Dat heeft ook met crowdcontrol te maken.''