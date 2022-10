Op pad met de flitsbezorger in Breda: 'Man bestelde op een avond tachtig blikjes icetea’

Waar ze over twee weken wonen? De minderjari­ge vluchtelin­gen in binnenstad Breda weten het niet

BREDA - De jonge vluchtelingen die worden opgevangen in de binnenstad van Breda weten nog niet of ze over twee weken het oude postkantoor moeten verlaten. Het plan is om de zestig jongens naar de Koepel te verhuizen, maar zekerheid blijft uit. ,,Er begint wat onrust te komen.”

14 oktober