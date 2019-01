Op naar de 58 in Zundert gebrouwen bieren

Die brouwerij is de droom van Jeroen van der Velden uit Zundert. Hij volgde enkele jaren geleden samen met zijn vader een brouwcursus in Chaam. Eenmaal aan de slag in zijn eigen schuur, kreeg het brouwvirus hem en zijn vader flink te pakken. Zo erg zelfs, dat Van der Velden besloot een eigen brouwerij met proeflokaal te beginnen.

Leegstand buitengebied

Echter: ,,Het leek heel bemoedigend, maar de praktijk bleek weerbarstig”, vertelt Van der Velden. Om bier te kunnen brouwen in een voormalige schuur van een boomkwekerij was een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat vergde ambtelijk behoorlijk wat tijd. Zo veel “dat pas afgelopen najaar de bestemmingswijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad.”

Vergunning

Intussen is het echtpaar al verhuisd naar de Achtmaalseweg, zijn bovendien al talloze verbouwingen afgerond en staat de brouwinstallatie startklaar. Toch: ,,Ja, toch moeten we nog even geduld hebben”, zegt hij. ,,We wachten nog op laatste vergunningen.” Het duurt nog even voor die formeel allemaal rond zijn. Maar dan? ,,Kunnen we eindelijk aan de slag.”