BREDA - ,,Daar zijn we heel blij mee'', reageert een enthousiaste Dennis Elbers (39) op het bericht dat de nieuwe coalitie in Breda de muurschilderingen in de stad omarmt. In het bestuursakkoord van VVD, D66 en PvdA is een aantal van 100 zogeheten Blind Walls opgenomen.

,,Er zijn er nu een stuk of 65 te zien, er zijn er intussen tien verdwenen door sloop of uitbreiding van een pand'', zegt de initiatiefnemer van Blind Walls Gallery, in 2014 ontstaan uit het Graphic Design festival (nu Graphic Matters). Er zitten op dit moment acht muurschilderingen in de planning. ,,Ik denk dat we in vier jaar tijd de honderd wel gaan bereiken. We hebben er best voor gelobbyd. Bijzonder dat er nu zoveel waardering voor is, en dat het ook echt op papier staat.''

Dat maakt het er in overleg met de gemeente volgens de cultuurondernemer een stuk makkelijker op. ,,Het is toch altijd zo dat de ene afdeling het leuk vindt, terwijl een andere afdeling er iets minder mee heeft. Als duidelijk is dat het gemeentebeleid is, maakt dat de gesprekken makkelijker. Ik weet nog niet of er ook andere budgetten vrijkomen, maar dat horen we wel.'' Blind Walls is op Mols Parking begonnen: ,,Daarna ging het snel, als een olievlek over de wijken.'' De Markkade, Tuinzigt, de Heuvel. ,,In wijk Tuinzigt zijn er nu vier, daar komen er binnenkort een paar bij.'' Ook in wijk Belcrum zitten projecten in de pen.

Quote We proberen zoveel mogelijk muurschil­de­rin­gen met elkaar te verbinden Dennis Elbers

Blind Walls Gallery houdt rondleidingen, te voet (anderhalf uur) en binnenkort ook per fiets. De boekingen stromen binnen: ,,We proberen zoveel mogelijk muurschilderingen met elkaar te verbinden. De afbeelding heeft altijd wel een link met de stad. Soms verder graven in de geschiedenis, soms actueler. Soms is het een weergave van een verhaal, soms wat losjes geïnspireerd. Het gaat om graffitikunstenaars over de hele wereld, die we dan lokale inspiratie meegeven.''

Waarom Blind Walls: ,,De stad wat aantrekkelijker maken. En het gaat erom de stad op een leuke manier te kunnen ontdekken. De verhalen, in straatjes komen waar je anders voorbij loopt. Met elkaar kijken naar toffe muurschilderingen.'' Elbers: ,,Er zit ook een maatschappelijk aspect aan. De trots die je uit een wijk haalt. Neem bijvoorbeeld de muurschildering van Ramon Dekkers in Tuinzigt", wijst hij op de Thaibokslegende die in 2013 overleed, afkomstig uit de wijk. ,,Die muurschildering maakt echt emoties los.''

Volledig scherm Muurschildering van de hand van de Bredase ontwerper Robin Nas ter nagedachtenis van Thaibokslegende Ramon Dekkers in Tuinzigt. © Edwin Wiekens