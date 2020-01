Op meeste Zundertse scholen zijn lessen tijdens actiedagen

Zo wordt op de Sint Annaschool in Zundert beide landelijke stakingsdagen gewoon les gegeven. ,,Dat betekent niet dat wij niet achter de actie staan”, zegt directeur Martijn Schrauwen. ,,Integendeel. Ook wij ervaren een grote druk. Neem het lerarentekort. We zitten soms met de handen in het haar als we een vervangende leerkracht nodig hebben. Tot nog toe deden we dan ook aan alle acties mee. Dit keer vinden we staking niet de beste actiemethode. We willen niet opnieuw dat ouders en kinderen er onder lijden.”

Toekomstige docenten

Ook De Wegwijzer in Achtmaal en de Sint Antoniusschool in Klein-Zundert sturen de leerlingen niet naar huis. Toch wordt op die laatste school donderdag wel degelijk stilgestaan bij de onderwijsacties. Directeur Vera Martens: ,,Ons speelt vooral het lerarentekort parten. Daar spelen we op in.”

Voor donderdag heeft de Sint Antoniusschool ouders uitgenodigd en leerlingen van de Zundertse middelbare school Mencia Sandrode. ,,Het gaat om ouders en scholieren die overwegen om zich op te laten leiden voor een baan in het basisonderwijs”, zegt Martens. ,,Door ze een dagje mee te laten lopen, willen we laten zien hoe mooi ons vak is en willen we duidelijk maken dat jongeren en zij-instromers die een onderwijscarrière overwegen zich niet moeten laten ontmoedigen door negatief nieuws.”

Deels vrij

Op de scholen Sint Bavo in Rijsbergen en Sint Jozef in Wernhout is aan docenten zelf de keuze gelaten om donderdag en/of vrijdag het werk neer te leggen. Met als gevolg: ,,Dat sommige van de 17 groepen wel, andere niet vrij zijn”, bladert in Rijsbergen conciërge René de Hoon door het schema voor 30 en 31 januari. Dat geldt ook voor de school in Wernhout. ,,Niet handig voor de ouders”, klinkt daar. ,,Maar er is gelukkig begrip.”